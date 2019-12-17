РИАМО - 17 дек. Мособлдума планирует принять закон о театральной деятельности в первом квартале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Мы завершаем Год театра значимым событием для Подмосковья: профильный комитет Мособлдумы подготовил проект регионального закона «О театральной деятельности в Московской области», которым предлагается сохранить и развить лучшие традиции театрального искусства», – сказал председатель областного парламента Игорь Брынцалов.

По его словам, на сегодняшний день ни на федеральном, ни на региональном уровнях театральная деятельность не урегулирована законодательно. Как ожидается, данный законопроект определит правовые основы, формы государственной поддержки и деятельности театральных организаций в Подмосковье.

«С принятием закона появится Московский областной театральный реестр – это будет единая база данных, содержащая сведения о театральных организациях, зарегистрированных в Подмосковье, данные о профессиональных государственных, муниципальных и негосударственных театрах и многое другое», – заключил Брынцалов.