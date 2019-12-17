РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. В нынешнем году уличное освещение организовали по 24 адресам в Красногорске по областной программе «Светлый город», сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

«В этом году (2019 году - ред.) мы проделали большую работу в рамках областной программы «Светлый город»: по 24 адресам нашего округа стало светлее – в микрорайонах Опалиха, Южный, Павшинская пойма, Чернево-2. До конца года завершатся работы по установке уличного освещения в поселке Светлые Горы, где выделены участки для многодетных семей», – написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что в первом полугодии отрабатывали заявки, поступившие от жителей за прошлые годы, в ноябре завершили работы по обращениям этого года.

«Адресные перечни формировались на основании обращений в администрацию, на «Добродел» и на моих личных встречах с жителями. Итог - 8 километров проводов, 272 опоры освещения, 319 новых светильников», – пояснила глава муниципалитета.

Она добавила, что в администрации городского округа формируют адресный перечень на следующие периоды: с предложениями по установке уличного освещения можно обратиться в отдел организации содержания инженерных сетей по телефону: 8(495)562-00-36.