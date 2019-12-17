РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Навалы мусора выявили в микрорайоне Львовский Подольска, регоператору предложили установить дополнительные контейнеры в проблемных местах и вывозить мусор чаще, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Сотрудники территориального отдела администрации в микрорайоне Львовский провели мониторинг территории. Мероприятие прошло в рамках исполнения поручения главы городского округа Подольск Николая Пестова по контролю в выходные дни сбора и вывоза твердых коммунальных (ТКО) и крупногабаритных (КГО) отходов по муниципальным контрактам.

«Установлено, что мусор на момент осмотра территории из всех типов контейнеров вывезли. Очаговые навалы КГО и ТКО составили 56,9 кубометров, в том числе ветки, шины, строительный мусор, мебель, из них ТКО – 14,2, а КГО – 42,7 кубометра. Самые большие навалы выявлены на улице Советская, 31 и Садовая, 6А, они образовались по причине неработающих контейнеров заглубленного типа», – говорится в сообщении.

По итогам мониторинга теротдел предложил ООО «МСК-НТ» установить дополнительные бункеры на проблемных мусоросборочных площадках (МСП) или организовать вывоз ТКО с площадок два раза в сутки.

Всего в микрорайоне расположено 27 МСП, оборудованных контейнерами заглубленного и наземного типа, бункерами «Лодочка».