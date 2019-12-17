РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 дек. Во вторник в подмосковных Котельниках пройдет завершающая новогодняя елка главы округа Андрея Булгакова, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Завершающая новогодняя елка пройдет в Котельниках 17 декабря на базе спортшколы «Белка». В конном представлении принимают участие более 200 детей, три лошади, дрессированные собаки и уникальная техника»,- говорится в сообщении.

В материале добавляется, что кроме представления детей ждут подарки, катание на лошадях и интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Уже прошли три новогодние елки главы. Всего зрителями всех представлений станут более двух тысяч детей.

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