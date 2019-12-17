РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 дек. Полицейские Балашихи задержали местного жителя, подозреваемого в ограблении с применением насилия, он похитил у мужчины кошелек с банковскими картами, сообщается на официальном сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя. Он сообщил, что неизвестный на участке между микрорайонами Ольгино и Керамик похитил у него кошелек с банковскими картами, применив силу. Впоследствии с банковских карт были списаны денежные средства. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 28-летний местный житель по подозрению в совершении данного преступления», – говорится в сообщении.

Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемый задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания.