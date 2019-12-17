РИАМО - 17 дек. Более 60 незаконных объектов снесли вдоль вылетных магистралей в Подмосковье, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«У нас ведется большая работа по 10 вылетным магистралям по поручению губернатора. Более 60 объектов было устранено некондиционных за это время», - сказал Хайкин.

Он отметил, что вдоль трасс высажены деревья, устанавливаются заборы.

«Работу постоянно нужно вести, планово», - заключил Хайкин.