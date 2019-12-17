РИАМО – 17 дек. Пользователь Twitter Бергер Диллон опубликовал оптическую иллюзию с вращающейся фигурой, видео привело в восторг множество пользователей, сообщает Федеральное агентство новостей.
Диллон спросил у пользователей соцсети, по какой оси движутся линии, по вертикальной или горизонтальной. Определить это не так просто.
«Иллюзия — победитель 2019 года. Она основана на простой кривой Лиссажу, но использует умное затенение/подсветку, чтобы создать иллюзию «двойной оси», — рассказал Диллон.
Видео понравилось многим пользователям. Один из подписчиков отметил, что мозг просто по-разному интерпретирует один и тот же силуэт, а когда в видео появляются цвета, места для интерпретации становится меньше.
Illusion of The Year 2019 Winner— 〈 Berger |🎄| Dillon 〉 (@InertialObservr) December 15, 2019
It's based on a simple Lissajous curve, but uses clever shading/highlighting to create a 'double-axis' illusion pic.twitter.com/mdE3Eee1E9
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии