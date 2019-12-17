РИАМО – 17 дек. Пользователь Twitter Бергер Диллон опубликовал оптическую иллюзию с вращающейся фигурой, видео привело в восторг множество пользователей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Диллон спросил у пользователей соцсети, по какой оси движутся линии, по вертикальной или горизонтальной. Определить это не так просто.

«Иллюзия — победитель 2019 года. Она основана на простой кривой Лиссажу, но использует умное затенение/подсветку, чтобы создать иллюзию «двойной оси», — рассказал Диллон.

Видео понравилось многим пользователям. Один из подписчиков отметил, что мозг просто по-разному интерпретирует один и тот же силуэт, а когда в видео появляются цвета, места для интерпретации становится меньше.