РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. В подмосковных Люберцах 18 декабря пройдет суперфинал соревнований «Веселые старты», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Восемнадцатого декабря во Дворце спорта «Триумф» Люберец пройдет суперфинал соревнований «Веселые старты» в рамках 55-й спартакиады «Олимпионик-2020». Соревнования проводятся среди учеников 2-4 классов и состоят из девяти эстафет», – говорится в сообщении.

В муниципальном этапе принимают участие команды из 37 школ. Это самые сильные участники, которые прошли отборочный этап на базе образовательных учреждений.

«Победители суперфинала поедут на областные соревнования», – отмечается в материале.

В 2019 году региональный финал соревнований «Веселые старты» прошел в Люберцах. В нем команда из школы №54 заняла второе место.