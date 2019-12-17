РИАМО - 17 дек. Около 1,5 миллионов участников новогодних гуляний ожидают власти Подмосковья, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«В каждом парке будут проходить праздничные мероприятия. У нас все территории готовы, в некоторых муниципалитетах это будут центральные площади, зоны отдыха. Традиционно во время праздничных мероприятий у нас выходит порядка 1,5 миллионов человек. Везде организована программа на новогодние праздники», - сказал Хайкин.

Он отметил, что посмотреть афишу можно на сайтах муниципалитетов и на портале welcome.mosreg.

В текущем сезоне в Подмосковье по поручению губернатора региона Андрея Воробьева во второй раз запустили проект «Зима в Подмосковье». Туристическая программа призвана познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями в Московской области. Проект также подразумевает праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории Подмосковья.

Подробнее узнать о проекте «Зима в Подмосковье» можно в обновленном спецпроекте РИАМО. На интерактивной карте представлены города-участники проекта, для каждого места составлены списки самых интересных достопримечательностей, развлечений, мест для покупки сувениров и так далее.

Как провести зиму в Подмосковье>>