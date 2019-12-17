РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. Сотрудники ГИБДД Красногорска до 22 декабря проконтролируют соблюдение режима труда и отдыха водителями пассажирского и грузового транспорта в рамках областного тематического рейда, сообщается в Instagram-аккаунте отдела ГИБДД УМВД России по Красногорску.

«В целях снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами на территории Московской области (в том числе в Красногорске - ред.) с 16 по 22 декабря 2019 года проводится профилактический рейд «Тахограф», – говорится в сообщении.

В соответствии с требованиями приказа Минтранса России №273 от 21 августа 2013 года «Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами» автобусы и грузовики, находящиеся в эксплуатации у индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, подлежат оснащению тахографами.

В период рейда экипажи дорожно-патрульной службы ГИБДД будут уделять внимание соблюдению требований ПДД водителями вышеуказанной категории транспортных средств.

«Особое внимание будет обращено на соблюдение режима труда и отдыха водителями и субъектами транспортной деятельности. Рабочая смена должна составлять не более 10 часов, время управления 9 часов, и межсменный отдых 12 часов», – добавляется в материале.

На контроле также оснащение транспортных средств тахографами и правила их использования.

«О нарушениях, выявленных в результате проведения административных расследований, инспекторы отделения технического надзора ОГИБДД сообщают в инспекцию по труду», – заключается в сообщении.