РИАМО - 17 дек. Для массового отдыха на воде в зимнее время года в Москве определено 125 мест, за безопасностью на берегу будут следить более 100 видеокамер, способных сканировать ситуацию на берегу, сообщил журналистам заместитель руководителя территориального органа – главный государственный инспектор по маломерным судам по Москве Владимир Волков.

«Определены 125 мест зимнего массового отдыха на водных объектах, в которых организованы 44 места крещенских купаний. В 20 местах предусмотрено купание, как вид отдыха, еще 18 – это места рыбной ловли. В 24 местах зимнего отдыха организуется катание на санках, в 14 местах — на коньках, в 62 местах — на лыжах», - сказал Волков.

Он добавил, что на данный момент на водных объектах установлено 90 интеллектуальных видеокамер, которые способны сканировать обстановку на берегу. К концу году их количество увеличится до 110.