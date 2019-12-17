РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. Инспекторы эконадзора выявили факт сброса дренажных вод с локальных очистных сооружений в реку Пехорка в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора завершили проверку по факту загрязнения реки Пехорки в городском округе Люберцы. О нарушении водоохранного законодательства в Минэкологии сообщили жители округа.

«В ходе проверки сотрудники Минэкологии установили факт сброса дренажных вод с локальных очистных сооружений в реку Пехорку. Сооружения находятся в муниципальной собственности», – говорится в сообщении.

Разрешение на пользование водным объектом отсутствует, производственный экологический контроль на объекте не ведется. Министерство направило в администрацию Люберец предостережение с требованием в кратчайшие сроки передать сооружения на баланс эксплуатирующей организации и организовать экологический контроль.

«Исполнение требований находится на контроле Минэкологии», – заключается в сообщении.