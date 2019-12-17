РИАМО - 17 дек. Сотрудники Внуковской таможни задержали в начале декабря крупную партию метадона, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан, сообщается на сайте ФТС.

Стоимость 1 грамма данного вещества на «черном рынке» составляет от 4 до 5 тысяч рублей. Так, получается, что найденный товар оценивается более чем в 5,8 миллиарда рублей.

«Палеты с 2,4 тысячи литровых полимерных бутылок с бесцветной жидкостью были выгружены из самолета, прибывшего из Кельна, на склад временного хранения, где их и обнаружили таможенники. Партия метадона не была предварительно задекларирована перевозчиком», - отмечается в материале.

По данному факту проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий и неотложных следственных действий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного преступления. Также возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ – контрабанда наркотических средств в особо крупном размере.