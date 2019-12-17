РИАМО - 17 дек. В Подмосковье в 2020 году планируют благоустроить 50 крупных общественных территорий, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«По планам на 2020 год у нас 50 крупных общественных территорий. Это три площади, пять набережных, восемь парков, 34 зоны отдыха. Практически в каждом городе появятся современные общественные пространства», - сказал Хайкин в ходе заседания правительства.

Он отметил, что работы будут проходить в 43 муниципальных образованиях. Особое внимание уделят победителям Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений — Серпухову, Кашире, Верее, Звездному городку и Пересвету.