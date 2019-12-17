РИАМО - 17 дек. Властям Волоколамска, Краснознаменска и Серебряных Прудов нужно обратить внимание на необходимость скорого завершения подготовки к Новому году, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Наши территории готовы к новогодним праздникам. Волоколамск, Краснознаменск, Серебряные Пруды, прошу обратить внимание, что необходимо завершить подготовку к Новому году», - сказал Хайкин.

Он отметил, что пример высокого уровня готовности показывают Коломна, Королев, Серпухов, Звездный городок.

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