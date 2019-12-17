РИАМО - 17 дек. Новый тематический поезд появился в Московском метрополитене, состав, разработанный командой городского проекта «Привет, Москва!» при участии компании «Яндекс», посвящен будущему, говорится в сообщении пресс-службы «Яндекса».

«Теперь пассажиры московского метро могут посмотреть на городской транспорт шире и представить, насколько легче, безопаснее и удобнее может стать жизнь благодаря инновационному развитию технологий в перспективе 10-20-30-40-50 лет», - говорится в сообщении.

Вагоны состава посвятят разным темам — «Экология и здоровье», «Экономия денег», «Свободное время», «Личный комфорт» и «Разнообразие и свобода выбора».

На дверях поезда размещены желтые полосы, головной вагон сделан полностью красным. Внутри расклеены плакаты-тизеры, на которых изображены QR-коды, просканировав которые пассажир попадает на сайт проекта, где собраны все прогнозы, сообщения, посты и новости от «пассажиров будущего».

«Пассажиры будущего» живут в другом времени, когда электродвигатели заменят бензиновые, воздух в городе станет еще чище, а технологии автоматического вождения сделают транспорт одним из самых безопасных пространств города», - добавляется в материале.

Пассажиры поезда смогут почитать посты и сообщения из будущего, в которых расскажут об инновациях, изменениях в экологии, достижениях науки.

Все прогнозы, которые представлены в данном проекте, основаны на научных исследованиях и опираются на доклады ведущих мировых урбанистов и футурологов.