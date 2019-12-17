РИАМО - 17 дек. На свежем воздухе в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» аномально рано расцвели одуванчики, морозники, примулы, форзиция, рододендрон даурский и подснежники, говорится в сообщении пресс-службы «Аптекарского огорода»

«Набухли почки экзотических магнолий. Растения, цветущие не в сезон, весной могут не зацвести, либо дадут мало завязей», - добавляется в сообщении.

19 декабря температура в столице может побить 133-летний рекорд. Возможно, что воздух в этот день прогреется до +8 градусов.

Прогнозировалось также, что аномалии в сезонной температуре увеличатся к Новому году. На этой неделе температура на улице будет отставать от нормальной почти на два месяца.