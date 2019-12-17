РИАМО (БАЛАШИХА) – 17 дек. В подмосковной Балашихе водитель маршрутки 1251К на рейсе между Балашихой (квартал Луговой) и Москвой (метро Черкизовская) перевозил слишком много пассажиров стоя и нарушал правила, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи пожаловался, что водитель межрегионального маршрута №1251К – Балашиха (квартал Луговой) - Москва (метро «Черкизовская») перевозит слишком много пассажиров в салоне стоя. Он отметил, что в маршрутку водитель взял вместо одного стоячего пассажира шестерых, что нарушает ПДД и не отвечает требованиям безопасности перевозки пассажиров. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассмотрело данное обращение.

«Указанный маршрут обслуживает ООО «Балашиха-Экспресс». По результатам проведенной проверки руководство автопредприятия привлекло водителя указанного маршрута, допустившего правонарушение, к дисциплинарной ответственности. Перевозчику дано указание усилить контроль за соблюдением требований по обеспечению безопасности пассажирских перевозок. Приносим извинения за доставленные неудобства», – говорится в сообщении.

Для оперативного принятия мер по устранению недостатков транспортного обслуживания можно обращаться в ООО «Балашиха-Экспресс» по телефону: 8(495)424-99-12, либо направить обращение на адрес электронной почты – info@rand-trans.ru.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.