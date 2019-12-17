РИАМО - 17 дек. Число парков и их посещаемость в Подмосковье растет с каждым годом, в 2019 года их посетили 9 миллионов человек, заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«У нас уже 7 лет действует программа «Парки Подмосковья». За это время большая динамика. С 2017 по 2019 год площадь парков увеличилась с 1,8 тысячи гектаров до 2,2 тысячи. Посещаемость с 7 миллионов до 9 миллионов человек в год, количество парков с 2017 по 2019 приросло от 80 к 100», - сказал Хайкин на заседании регионального правительства.

Он отметил, что постоянно действует рейтинг парков. В 2017 году общий показатель был 31%, в 2019 - 58%.

«Это очень высокий показатель. В этом году в 78 парках было установлено 334 разнообразных элемента - это освещение, комфортная среда для мам с колясками и инвалидов, спортивные площадки, пункты проката, точки питания, велодорожки <...> В 14 парках запустили проект «Живу спортом», установлены шахматные столы», - заключил Хайкин.