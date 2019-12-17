РИАМО - 17 дек. За 2019 год в Московской области благоустроили более 50 общественных территорий, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«В этом году реализованы 54 общественные территории. Это девять площадей, шесть набережных, 35 зон отдыха и парков, а также четыре исторических центра города», - сказал Хайкин.

Он отметил, что наиболее значимыми являются усадьба «Кривякино» в Воскресенске, набережная реки Серебрянка в Пушкине, благоустройство центра Шаховской, Власихи. Кроме того, завершено благоустройство пяти военных городков.

«За время работы программы по формованию комфортной городской среды более 2 миллионов человек приняли участие в выборе общественных территорий, голосовании, проектировании, обсуждении проектов до начала работ», - сказал Хайкин.