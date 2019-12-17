РИАМО - 17 дек. Кинокартина «Акварель» российского режиссера Виктора Красовского оказалась в шорт-листе премии «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм», сообщает Газета.ru.

«Фильм попал в список из 15 лент, которые были выбраны из 159 представленных в категории картин», - говорится в материале.

Кинофильмы, которые станут номинантами «Оскара», отберут из шорт-листа.

Также в шорт-лист премии в номинации «Лучший международный художественный фильм» вошел российский фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова.

Имена номинантов будут названы 13 января. А 9 февраля 2020 года пройдет сама церемония награждения.