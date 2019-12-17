РИАМО - 17 дек. Работы по формированию комфортной городской среды в 2019 году почти завершены, на контроле находятся два объекта — в Дубне и Бронницах, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«По программе формирования комфортной городской среды 2019 года. <...> Изменения коснутся более 4,7 миллионов человек. По исполнению фактически все объекты завершены. Остается завершить два объекта по общественным территориям, 3% по «Светлому городу». До 20 декабря необходимо все работы закончить», - сказал Хайкин в ходе заседания правительства.

Он отметил, что всего на реализацию программы выделено 12 миллиардов рублей, из них 6,4 миллиардов рублей направлено на общественные пространства и парки, 3,2 миллиарда — на дворы и детские площадки, 1,6 — на программу «Светлый город».

«У нас два объекта под особым контролем. Это парк и набережная в Дубне, которые на 97% закончены. Также благоустройство набережной в Бронницах, до 20 декабря работы там необходимо завершить», - заключил Хайкин.

При этом регион имеет высокие показатели по благоустройству, добавил министр.

«Один из 12 национальных проектов — проект в сфере жилья и городской среды. Московская область по итогам 2018 и 2019 года является лидером и занимает первые места. <...> В этом году впервые был составлен рейтинг индекса качества городской среды субъектов РФ. В Московской области 79% городов имеют высокий балл по индексу качества. Московская область является третьей по России. В ЦФО мы вторые. Прошу следить за этими показателями», - заключил Хайкин.