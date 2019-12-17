РИАМО - 17 дек. С начала 2019 года аппарат уполномоченного по правам ребенка в Московской области рассмотрел 561 обращение по поводу нехватки мест в детских садах, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области детский омбудсмен региона Ксения Мишонова.

«Понятно, что если пришло время маме выйти на работу, а очередь в садик не подошла, – это проблема. <…> Таких обращений ко мне поступает очень много. С начала года пришло 561 обращение по вопросам зачисления детей в детские сады», - сказала Мишонова.

Она отметила, что родители также жалуются на неудобство расположения детсадов.

За последние пять лет в Подмосковье построили более 400 детских садов.