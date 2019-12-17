РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. Свыше 7 миллионов рублей субсидий на частичную компенсацию затрат из бюджета муниципалитета получат представители малого и среднего бизнеса в подмосковном Красногорске в 2019 году, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В Красногорске завершился конкурсный отбор заявок на предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства.

«Из 26 участников конкурса победителями стали 21 субъект МСП. С ними подписаны соглашения о предоставлении из бюджета Красногорска субсидий на общую сумму 7 283 000 рублей», – говорится в сообщении.

Субсидию на частичную компенсацию затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования на сумму 1 000 000 рублей получат 2 строительные организации, субсидию на частичную компенсацию затрат на приобретение и модернизацию оборудования на сумму 2 751 974 рублей – 4 организации, на частичную компенсацию затрат по арендной плате, коммунальным платежам на сумму 3 531 026 рублей – 15 социально-ориентированных организаций.

«В 2020 году получателями субсидии планируется создание 39 новых рабочих мест», – заключается в материале.