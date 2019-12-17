РИАМО - 17дек. Власти столицы признали, что на некоторые проездные карты «Тройка» были случайно зачислены средства, при этом блокировать их не станут, сообщает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что некоторые пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) обнаружили, что после оплаты картой «Тройка» на их счета было зачислено более 20 тысяч рублей.

«Мы уже попросили коллег из ЦППК не блокировать такие карты, чтобы сохранить у пассажиров веру в новогодние чудеса», - сказал представитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В правительстве Москвы призвали считать зачисления новогодним подарком.