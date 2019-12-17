РИАМО – 17 дек. В Одинцове состоялось открытие нового многофункционального офиса Газпромбанка, в нем жителям города будут предоставлять полный спектр банковских услуг и сервисов, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В церемонии приняли участие глава Одинцовского округа Андрей Иванов и заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс. Также с приветственным словом выступили первый вице-президент, член правления Газпромбанка Алексей Попович и первый вице-президент Нина Гинтова», — говорится в сообщении.

В отделении будут работать две кассы, там установлено два банкомата, а фронт-линия позволяет обслужить до восьми клиентов одновременно.

«Новый офис Газпромбанка – это и рабочие места, и удобный сервис для бизнеса и жителей: возможность оформить карту, получить кредит, открыть вклад», – отметил Иванов.

Зауэрс рассказал, что сегодня уже более трети продаж розничных продуктов Газпромбанка осуществляется по цифровым каналам, и этот показатель растет.

«Однако это не мешает нам серьезно увеличивать число офисов, поскольку мы убеждены, что возможность живого общения с нашими клиентами остается одной из ключевых составляющих для успешного развития банковской розницы», - сказал заместитель председателя правления Газпромбанка.

По его словам, Газпромбанк намерен стать одним из опорных банков в Подмосковье, и для этого у него есть все необходимые ресурсы и возможности.

Попович считает предоставление клиенту возможности выбора удобного канала коммуникации важным условием для успеха банка в розничном бизнесе.

«Мы сосредоточили наши усилия на расширении продуктовой линейки, ее цифровизации и адаптации под жизненные потребности наших клиентов, а также на создании передовых и прежде всего удобных сервисов с возможностью их получения 24/7 во всех каналах коммуникации», – пояснил топ-менеджер кредитной организации.

В завершение мероприятия Гинтова рассказала об особом отношении Газпромбанка к своим клиентам.

«Мы давно и успешно работаем в этом регионе и планируем не просто держать высокую планку, но и постоянно совершенствовать продукты и повышать стандарты обслуживания. Качество клиентского сервиса является для Газпромбанка безусловным приоритетом. Не будет преувеличением сказать, что мы любим своих клиентов и стараемся работать для них с полной отдачей», — сказала Гинтова.

После церемонии открытия офиса было также подписано соглашение о сотрудничестве между Одинцовским округом и Газпромбанком.

В ближайшем будущем Газпромбанк планирует открыть в Московском регионе порядка 60 новых офисов, таким образом увеличив сеть практически в три раза. Кроме того, банк намерен продолжать активное развитие цифровых каналов продаж, на которые уже приходится более трети от всех продаж розничных продуктов Газпромбанка.