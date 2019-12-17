РИАМО - 17 дек. Восемь елочных базаров начали работу в подмосковном Реутове накануне Нового года, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Традиционно 15 декабря в южной и северной частях Реутова (разделенного напополам железной дорогой) открылись елочные базары. В этом году их количество достигло восьми. В ассортименте представлены елки и сосны, выросшие на территории Пермского края. Любители экзотики могут купить деревья родом из Дании», - говорится в сообщении.

Стоимость елей и сосен начинается от 800 рублей за метр. Помимо этого, на базарах представлены сопутствующие товары, например, специальные подставки для установки новогодних деревьев. Каждого покупателя продавцы проконсультируют, помогут выбрать наиболее подходящий вариант на любой вкус и кошелек.

Базары завершат работу незадолго до наступления Нового года, около полуночи 31 декабря.

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