РИАМО - 17 дек. Свыше 24 тысяч детей-сирот в Подмосковье обрели семьи, в спецучреждениях находятся менее 900 детей, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области детский омбудсмен региона Ксения Мишонова.

«Сейчас в Московской области более 25 тысяч детей-сирот. Из них более 24 тысяч воспитываются в семьях с разной формой устройства. В учреждениях находятся менее 900 человек. Это очень хороший показатель», - сказала Мишонова.

Сейчас в регионе работают восемь домов ребенка и 11 детских домов, один из которых закроют до конца 2019 года.

По данным на 2018 год, в Подмосковье лишили родительских прав 1165 человек, пятерых – в связи с жестоким обращением с детьми. При этом восстановились в родительских правах 32 человека.