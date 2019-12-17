РИАМО - 17 дек. В доме правительства Московской области 18 декабря пройдет Губернаторская новогодняя елка, ее посетят 1,5 тысячи детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.

На елку приедут дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также ребята, добившиеся успехов в учебе, спорте и творчестве в этом году.

«Для детей будет организована уникальная интерактивная программа, а также представлена новогодняя музыкальная сказка «Морозко» от Московского областного театра юного зрителя», — рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

В конце праздника детям подарят сладкие подарки от губернатора региона Андрея Воробьева.

Праздник начнется в 11:00.

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