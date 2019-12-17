РИАМО - 17 дек. При оплате проезда бесконтактным способом пассажиры «Мострансавто» сэкономили 1 миллиард рублей, всего с помощью карт и гаджетов было оплачено более 58 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мострансавто».

«Стоимость поездки на городских маршрутах при оплате банковской картой на 35% дешевле, чем за наличные средства, а на пригородных и междугородних маршрутах пассажиры экономят почти 20 рублей за поездку. Ежедневно по будням пассажиры совершают свыше 190 тысяч транзакций. Пик пришелся на 13 декабря, в этот день было совершено более 205 тысяч поездок», - говорится в сообщении.

Порядка 30% пассажиров «Мострансавто» в среднем оплачивают проезд с помощью банковских карт, кроме транзакций по социальным картам. С начала года прирост в данном сегменте по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 359%.

«Чаще всего в прошлом месяце пассажиры оплачивали проезд с помощью платежной системы Visa (свыше 2,5 миллионов транзакций). На втором месте Mastercard (1,9 миллиона оплат), на третьем – система «Мир» (640 тысяч транзакций)», - добавляется в материале.

Самыми активными в октябре 2019 года стали пассажиры из Люберец — в данном муниципалитете количество поездок составило около 400 тысяч. Чуть меньше поездок на транспорте «Мострансавто» совершено в Одинцове и Домодедове, где было зафиксировано по 392 тысячи транзакций от всех платных поездок.

Система оплаты проезда с помощью бесконтактных банковских карт и гаджетов появилась в «Мострансавто» в марте 2018 года. Сервис по оплате проезда банковской картой доступен во всех автобусах компании, работающих на городских, пригородных и междугородних маршрутах.