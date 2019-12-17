РИАМО - 17 дек. На станциях Московского метрополитена установили часы обратного отсчета до Нового года, их можно увидеть на станциях «Комсомольская» и «Проспект мира», сообщил РИАМО представитель пресс-службы подземки.

«Часы отсчитывают время до начала главной ночи в году. Пока конструкции установлены на станциях «Комсомольская» и «Проспект мира», планируется, что они появятся еще на 29 станциях, а также в павильоне Московских центральных диаметров на площади Киевского вокзала», - сказал собеседник агентства.

Ранее в столичном метро появились тематические поезда к Новому году. Восемь праздничных составов запустили на Арбатско-Покровской, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях.