РИАМО - 17 дек. С 2014 года в бэби-боксе при Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах оставили 45 детей, этот бэби-бокс единственный в Подмосковье, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области детский омбудсмен региона Ксения Мишонова.

«За пять лет своего существования бэби-бокс спас 45 детей. В основном это были дети от ноля до трех месяцев. Три ребенка были от года до двух», - сказала Мишонова.

Троих детей в итоге вернули матерям. Остальных определили в приемные семьи или в дома ребенка.

Мишонова отметила, что бэби-бокс нужен в тех случаях, когда мать готова убить ребенка или оставить его на погибель.

«Важно то, что у женщины есть способ оставить ребенка, при этом не навредив ему», - подчеркнула детский омбудсмен.

В ноябре 2019 года в поселке Раменского городского округа прохожие наши в кустах девочку возрастом 1-1,5 месяца. Младенца госпитализировали. Позже мать сама пришла к правоохранителям и рассказала, что оставила ребенка под присмотром знакомой. Затем она дала признательные показания. Женщине предъявили обвинение по статьям УК РФ «Покушение на убийство малолетнего» и «Оставление новорожденного ребенка в опасности».