РИАМО – 17 дек. Археологи из Новой Зеландии, США и Чили выяснили, зачем на острове Пасхи устанавливали каменных истуканов — моаи, эти статуи должны были сохранять плодородие земель, сообщает Газета.ru.

«Ученые пришли к выводу, что статуи должны были сохранять плодородие земель. Как стало известно, изучены были два истукана в каменоломнях вулкана Рано-Рараку, который находится в центре острова», — говорится в сообщении.

Как выяснили ученые, вулкан Рано-Рараку — источник материала для 95% каменных истуканов. Земли в этой части острова были самыми плодородными. Там выращивали бананы, колоказию, батат. Моаи должны были защищать природу и помогать сельскому хозяйству.