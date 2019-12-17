РИАМО - 17 дек. Большинство участников электронного голосования за место для станции метро в Троицке выбрали вариант «Октябрьский проспект», сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Жители Троицка голосовали за место расположения конечной станции линии. Выбор был между Калужским шоссе и Октябрьским проспектом.

«38 километр Калужского шоссе — 1919 (человек – ред.), 42,8%. Октябрьский проспект — 2570, 57,2%», — написал Венедиктов в личном Telegram-канале.

Явка избирателей составила 96,3%.

На новой Коммунарской линии подземки будет расположено 16 станций. Линия пройдет по территории районов Академический, Проспект Вернадского, Коньково и Теплый Стан, затем протянется вдоль Калужского шоссе, через поселение Мосрентген и поселок Коммунарка.