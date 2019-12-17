РИАМО - 17 дек. С 2020-2021 учебного года в школах Подмосковья появится возможность безналичной оплаты питания в столовой, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области детский омбудсмен региона Ксения Мишонова.

«Министерство образования обещало нам проработать такую возможность (безналичной оплаты питания – ред.) и ввести безналичную систему оплаты за питание уже в следующем учебном году», - сказала Мишонова.

Она добавила, что родители подмосковных школьников жалуются на то, что сейчас в столовых не предусмотрена безналичная система расчета, дети часто теряют деньги, а в буфетах и столовых образуются очереди.

В марте 2019 года по инициативе детского омбудсмена прошел опрос об удовлетворенности системой питания в школах Подмосковья. Оказалось, что родители и дети недовольны организацией питания и вкусовыми качествами блюд. В анкетировании приняли участие 60 тысяч человек.