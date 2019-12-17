РИАМО – 17 дек. Профессор Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, от какого алкоголя можно быстро опьянеть, сообщает Газета.ru.

«По словам ученого, на эффект от приема спиртного оказывает влияние наличие в его составе этанола. Обычно доля этого вещества варьируется от 5% до 40%», — говорится в сообщении.

Сильно опьянеть можно от виски и других крепких напитков. Но из-за высокого градуса они медленно всасываются кровеносной системой, так как подавляют работу клеток желудка.

Ученый добавил, что нельзя запивать легкий алкоголь крепким, от этого вы опьянеете быстрее. Также он посоветовал пить водку, чтобы самочувствие после застолья было чуть менее скверным.

Быстро опьянеть можно и от игристых вин. Это происходит из-за газации, увеличивающей всасываемость.