РИАМО - 17 дек. АО «Главстрой» откроет в ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года продажи квартир в корпусе №2 первого этапа проекта «Прогрессивные жилые кварталы Balance» в ЮВАО на Рязанском проспекте, 26, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Покупателям на выбор будет предложено 895 квартир, включая 231 однокомнатную квартиру площадью от 28,5 до 41 квадратных метров, 607 двухкомнатных, площадь которых варьируется от 41 до 59,4 квадратных метра, а также 57 трехкомнатных квартир площадью от 63 до 74,5 квадратных метров. Все квартиры предлагаются в двух вариантах отделки», — говорится в сообщении.

Купить квартиру можно в официальном интернет-магазине ЖК Balance (http://get-balance.ru/).

Благодаря применению «Главстроем» системы онлайн-продаж, впервые на рынке недвижимости покупка жилья стала возможной в новогоднюю ночь.

Balance стал первым в России интернет-магазином недвижимости. За год его посетило более 1,5 миллиона пользователей. Благодаря интернет-магазину покупатели ЖК Balance могут купить квартиру в удобное для себя время. Среднее время бронирования составляет 10 минут, средний срок сделки со 100% оплатой 2 дня, ипотечной сделки - 5 дней.

пресс-служба АО «Главстрой» пресс-служба АО «Главстрой» пресс-служба АО «Главстрой» 1 из 3

Специалисты «Главстрой» применили в интернет-магазине Balance уникальную технологию онлайн-продаж, которая позволила максимально автоматизировать сделку по приобретению недвижимости и исключить сложности, характерные для оформления офлайн. Пользователь выбирает квартиру, заполняет анкету и договор на сайте. Благодаря модулю распознавания информации для размещения паспорта пользователю достаточно его просто сфотографировать. Система распознает необходимые данные и вносит их в поля заявки. Отправленная анкета обрабатывается с помощью нейронной сети, которая проверяет внесенные данные.

Если необходима ипотека, на сайте можно рассчитать размер ежемесячного платежа, настроив параметры кредита, и затем отправить заявку в банки. Все взаимодействие с клиентом осуществляется онлайн, кроме одной единственной встречи в банке с целью подписания ипотечного договора.

В проекте можно купить квартиру по ипотечной ставке от 7,85% в рамках стандартных программ и от 4,5% в рамках программы гocподдержки семей. Минимальный первоначальный взнос – 10% от общей стоимости квартиры, максимальный срок кредитования – 30 лет, сумма кредита — до 60 миллионов рублей.

Второй корпус ЖК Balance находится в высокой степени готовности. Здесь уже завершены монолитные работы по всем секциям, осуществляется каменная кладка и обустройство кровли.

Balance – это комфортный микрогород, в котором на территории есть все для жизни, работы и отдыха. Здесь запланированы три детских сада на 750 детей, две школы на 1725 человек, детская и взрослая поликлиника на 320 посещений в смену, спортивный комплекс с бассейном, пять подземных паркингов.

Для жителей квартала также доступны магазины, кафе, бары, коворкинги, бьюти-студии на первых этажах жилых корпусов, стадион для занятия спортом. Главным центром притяжения ЖК Balance и всего района станет парковый комплекс с аллеей длиной 600 метров и фонтанной площадью. Это первый проект в Москве с собственным парковым комплексом, встроенным в историческую концепцию района.