РИАМО - 17 дек. Семинары по предотвращению школьных конфликтов пройдут в 10 муниципалитетах Подмосковья до конца 2019 года в рамках проекта «Бесконфликтная школа», сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области детский омбудсмен региона Ксения Мишонова.

«Выбрали 10 пилотных муниципалитетов, где теперь будут проводиться семинары для классных руководителей, директоров школ, родителей и школьников, которые познакомят их с навыками выхода из конфликта. Они начнутся уже до конца этого года», - сказала Мишонова.

Семинары пройдут в Королеве, Павловском Посаде, Химках, Балашихе, Мытищах, Подольске, Люберцах, Лобне, Богородском округе и Сергиевом Посаде.

Мишонова отметила, что зачастую именно учителя невольно провоцируют конфликты между детьми.

«Один неосторожный комментарий, одно неуважительное высказывание - и учитель задает тон атмосфере в классе, дети воспринимают это как призыв к действию», - добавила Мишонова.

В октябре 2019 года в Подмосковье прошел опрос среди школьников, родителей и учителей по поводу конфликтов в школах. Исследование показало, что 37% школьников становились свидетелями травли других детей, 14% респондентов испытывали это на себе.