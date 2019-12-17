РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. Жители подмосковного Красногорска смогут приобрести новогодние деревья на одном из 24 елочных базаров в округе, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Приобрести ели уже можно возле дома 25 на улице Ленина, возле ТЦ «Солнечный Рай»; ТЦ «Красный кит»; у дома 4 на Бульваре Космонавтов в микрорайоне Изумрудные холмы, на пересечении Красногорского и Павшинского бульваров в Павшинской пойме, а также у дома 8а на улице Школьной в поселке Нахабино.

«В этом году продавцы предлагают как отечественные ели и сосны, так и импортные: хвойные из Дании, канадские сосны, американские ели, пихты Фразера. Кроме того, на базарах можно приобрести лапник, букеты из веток ели и пихты, искусственные ели, а также праздничную атрибутику – елочные украшения и игрушки», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время елочные базары откроются по всему округу. Всего в опубликованном на сайте администрации перечне 24 адреса елочных базаров.