РИАМО - 17 дек. Праздничная иллюминация появилась на фасадах московских школ, здания будут сверкать яркими огнями до 20 января, сообщается на официальном портале мэра столицы.

«Московские школы украсили иллюминацией для создания праздничной атмосферы. В каждом учебном заведении самостоятельно решали, как именно украшать фасады. Разноцветные гирлянды, яркие украшения вызывают улыбки на лицах детей и взрослых, а также поднимают настроение», — говорится в сообщении.

На территориях школ уже поставили фигуры снеговиков, Дедов Морозов и Снегурочек. До 20 января с наступлением темноты здания образовательных учреждений будут сверкать яркими огнями.

«Подготовка школы к Новому году — мероприятие, к которому все относятся с особым вниманием. Фасад нашей школы переливается в свете множества праздничных гирлянд, а перед входом установлены большая елка и светящиеся декорации, которые в этом году были обновлены: встречают школьников фигурки северных оленей — символы новогодних праздников», — сказал директор школы № 1387 Александр Жмулин.

Ученики школы № 1347 уделили особое внимание новогоднему оформлению помещений. На окнах там можно увидеть таких сказочных героев, как Снежная королева, Щелкунчик, Золушка, Умка и Морозко, отметила директор Татьяна Коваль.