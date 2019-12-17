РИАМО - 17 дек. Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, расположенном на территории «Лужников», 23 декабря пройдет рождественский турнир «Спортивные игры долголетия», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Спортивный турнир является одним из самых ожидаемых мероприятий для участников проекта «Московское долголетие». Спортивные секции традиционно пользуются большой популярностью у москвичей старшего возраста. Более 40 процентов участников проекта выбирают именно это направление. В этом году было открыто 240 новых спортивных групп, в том числе по мини-футболу, настольному теннису, бильярду, фехтованию, дартсу»,— сказал заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

За победу поборются команды участников проекта «Московское долголетие» из 11 административных округов столицы — всего около 400 человек.

В рамках турнира пройдут состязания по четырем видам спорта — мини-футболу, шахматам, бильярду и настольному теннису.

На турнире будут работать профессиональные спортивные судьи всероссийской и международной категории. Победителей и призеров соревнований наградят медалями, кубками и дипломами.

Также будут определены округа, ставшие победителями в командном зачете, а также победители в восьми специальных номинациях: «За волю к победе», «Самый яркий выход на параде участников», «Самый активный болельщик турнира», «Сильные духом», «Самая дружная команда», «Самая активная команда», «За смелость и отвагу», «За верность спорту».