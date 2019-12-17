РИАМО - 17 дек. В 2020 году в подмосковных роддомах запустят обучающий модуль для молодых мам, в рамках которого их научат профилактике детских травм в быту, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области детский омбудсмен региона Ксения Мишонова.

«Уже второй год действует программа «Безопасность детства». В следующем году мы собираемся расширить его и сделать обучающий модуль в роддомах «Мамина школа безопасности». В нем мы совместно с общественниками расскажем молодым мамам, как предотвратить детские травмы, которые могут случиться в быту», - сказала Мишонова.

Она отметила, что критический возраст детского бытового травматизма – от нуля до шести лет.

В программу, в частности, войдут блоки по правилам хранения бытовой химии и профилактике выпадения детей из окон.

За прошедшее лето в Московской области из окон выпали 40 детей, пятеро погибли.