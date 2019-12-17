РИАМО - 17 дек. В Роструде рассказали о коротких рабочих неделях, которые ждут россиян в 2020 году, всего таких будет восемь, сообщает РИА Новости.

Короткие недели станут возможными благодаря праздникам и переносам нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.

«Сокращенные рабочие недели приходятся на январь, февраль, март, апрель, май, июнь и ноябрь. Первая после новогодних каникул рабочая неделя будет двухдневной. Следующая придется на конец февраля, когда в связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими будут четыре дня: с 25 по 28 февраля», - отмечается в материале.

Еще одна короткая рабочая неделя намечена на март, она будет четырехдневной благодаря Международному женскому дню. Такая же ситуация произойдет в конце апреля в преддверии празднования Дня весны и труда.

Всего три дня придется работать в первую рабочую неделю мая за счет переносов выходных дней с субботы 4 января и воскресенья 5 января. Кроме того, в мае будет еще одна сокращенная неделя , связанная с Днем Победы.

Меньше придется работать и в июне из-за Дня России. В ноябре короткая рабочая неделя будет приурочена к Дню народного единства — праздник разделит пятидневку на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.