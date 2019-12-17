РИАМО - 17 дек. На станции московского метро «Белорусская» начали тестировать билетные автоматы с новым интерфейсом, разработанным с учетом потребностей пассажиров и открытия Московских центральных диаметров, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

«Новый интерфейс билетных автоматов удобнее и информативнее предыдущей версии. Теперь на главном экране можно сразу выбрать нужный тип билета или абонемента для проезда по МЦД. Благодаря новой компоновке элементов на экране пассажирам не придется совершать лишних действий. Как следствие — сократится среднее время, проведенное у автомата», — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Кроме того, впервые в билетном автомате метро можно будет записать на «Тройку» абонемент на наземный транспорт («ТАТ») — автобус, троллейбус, трамвай и электробус. Также автомат дает возможность пополнить карту «Тройка» на любую сумму, а не только кратную 50 рублям, как это было в предыдущих версиях.

Ликсутов отметил, что усовершенствованный интерфейс будут вводить поэтапно. В ближайшее время он появится в билетных автоматах, установленных в общем вестибюле станции метро «Комсомольская» Кольцевой и Сокольнической линий, а также на станции «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии метро. Постепенно интерфейс обновят на всех автоматах столичного метрополитена и Московского центрального кольца.

«Уже сейчас этот автомат пользуется большей популярностью у пассажиров — они отмечают, что пользоваться им удобнее», —сказал Ликсутов.

В ближайшие несколько недель, пока длится тестирование, предложения по доработке нового интерфейса можно будет направлять по адресу электронной почты Московского метрополитена.

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