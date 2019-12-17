РИАМО - 17 дек. В Москве сотрудники центров госуслуг обошли более 200 тысяч семей с информацией о ремонте поликлиник, также во время визита горожанам раздают раздают информационные материалы, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Обходы начались 20 ноября, сейчас с нашими специалистами пообщались уже порядка 220 тысяч семей. Горожане отмечают удобство и пользу личных консультаций. В ходе этих визитов они спрашивают специалистов и о ремонте поликлиник, и о возможностях, которые предоставляют офисы «Мои документы»», — сказал представитель пресс-службы центров госуслуг.

Сотрудники не только общаются с москвичами, но и раздают информационные материалы — брошюры и буклеты с полной информацией о том, как будет проходить капитальный ремонт именно в их поликлиниках. Там же есть иллюстрации, по которым можно понять, как здание и его помещения будут выглядеть после проведения работ, какое новое оборудование там появится.

До конца 2023 года в Москве по программе капитального ремонта поликлиник будут обновлены и модернизированы 135 зданий городских медицинских организаций. В первых 50 зданиях ремонт начнется уже в будущем году.