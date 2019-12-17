РИАМО - 17 дек. Подмосковные полицейские провели операцию по задержанию группы лиц, подозреваемых в кражах, грабежах и разбое, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Семерых уроженцев Республики Молдова от 28 до 41 года задержали в Дмитровском округе и в Лобне при участии бойцов Росгвардии. Двое подозреваемых уже ранее были судимы.

«Установлено, что злоумышленники незаконно проникали в частные домовладения, расположенные на территории Московской области, после чего похищали денежные средства, ювелирные украшения и личные вещи граждан», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным правоохранителей, задержанные могут быть причастны к 10 кражам, двум грабежам и разбойному нападенью. Преступления совершались в Сергиево-Посадском и Одинцовском округах, в Истре, Лобне и Солнечногорске, а также Тверской области. Общий материальный ущерб составил около 3,5 миллионов рублей.

В ходе обысков по местам жительства подозреваемых полицейские нашли и изъяли два пневматических ружья, четыре пневматических пистолета, мобильные телефоны, SIM-карты, одежду и обувь, инструменты для вскрытия запирающих устройств, используемые при совершении преступлений, а также ювелирные украшения, наручные часы, электроинструменты, бытовая техника, которые были ранее похищены.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 158 УК РФ «Кража», 161 УК РФ «Грабеж» и 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемые заключены под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные и следственные мероприятия, которые призваны выявить дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигурантов уголовного дела, а также установить их возможных соучастников.