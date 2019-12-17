РИАМО - 17 дек. С 11 по 15 декабря в городском округе Краснознаменск успешна прошла тематическая ярмарка «Новогодняя», на ней организовали 149 торговых мест, говорится в сообщении пресс-службы МУП «Социальные услуги населению».

«Гостям была представлена различная праздничная новогодняя продукция и новогодние украшения по доступным ценам. В ярмарке приняли участие предприниматели города Москвы, Московской, Тверской, Рязанской областей. Всего на ярмарке было размещено 149 торговых мест», — говорится в сообщении.

14 декабря для посетителей провели праздничную программу с музыкальным сопровождением и выступлением Деда Мороза.

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