РИАМО - 17 дек. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) проводит конкурс среди подписчиков в соцсети «ВКонтакте», победители которого получат новогодние подарки — книги, игры и шампанское.

Пользователям для участия в конкурсе нужно подписаться на страницу РИАМО в Подмосковье, сделать репост конкурсного сообщения и максимально точно определить высоту горы подарков.

Измерения произведут 27 декабря. Приз получит тот, кто максимально точно определит высоту. Если к правильному результату будут одинаково близки несколько человек, приз разыграют между ними случайном образом.

Журналисты Регионального информационного агентства Московской области освещают события, происходящие в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.

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