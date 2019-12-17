РИАМО - 17 дек. В Москве впервые проведут хакатон по цифровизации сферы туризма Moscow Travel Hack в 2020 году, крупное соревнование организует столичный комитет по туризму совместно с 10 российскими и международными партнерами, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Первый московский хакатон в сфере туризма может стать одним из действенных инструментов, чтобы усовершенствовать цифровую инфраструктуру для туристов и найти новые, прорывные для всей отрасли решения. Прием заявок уже открыт, он продлится до 28 января следующего года. Затем партнеры проекта отберут 50 команд-финалистов. Сам хакатон проведем в технополисе «Москва» 8–9 февраля», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Подать заявку можно на официальном сайте. К участию приглашаются как сформированные команды, так и отдельные специалисты. Организаторы предложат выбрать одну из 10 задач, предоставленных партнерами, и решить ее в рамках хакатона.

В частности, задание ГМИИ имени А.С. Пушкина — придумать программное решение для виртуального голосового помощника по музею. Facebook предлагает разработать решение, которое позволит улучшить процесс планирования или поиска вариантов путешествий. Идея должна быть реализована на существующей технологической базе социальной сети. А городской туристический портал Discover.Moscow хочет создать онлайн-сервис для связи приезжающих в Москву туристов и жителей столицы.

Компании с готовыми проектами по заданным направлениям также смогут предложить свои решения партнерам и отдельно презентовать их на площадке хакатона, но без соревнования за призовой фонд.

Кроме того, все участники смогут посетить мероприятия образовательной программы. На хакатоне выступит директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс» кандидат физико-математических наук Андрей Себрант. Знаниями и опытом также поделится Евгений Лисовский, который возглавляет крупнейший картографический сервис для путешественников Maps.me (холдинг Mail.Ru Group).