РИАМО - 17 дек. В Московском регионе во вторник ожидается теплая погода, максимальная температура может достигать 4 градусов тепла, относительная влажность воздуха будет около 80%, сообщается на сайте «Метеоновости».

Синоптический процесс сохранится, активная циклоническая деятельность по-прежнему будет сопровождать формирование погодных условий в Московском регионе: тепло Атлантики и поставляющие его к нам волновые фронтальные разделы обеспечат не посезонную теплую погоду.

«По данным столичных синоптиков, сегодня, 17 декабря, ожидается облачная погода с небольшими осадками. Максимальная температура воздуха в столице составит 1-3 градуса, по области от минус 1 градуса до плюс 4 градусов. Ветер юго-западного направления 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%», - говорится в сообщении.

По мнению синоптиков, не смотря на то, что атмосферное давление находится в норме, а теплая погода держится уже достаточно давно, метеозависимые люди все равно находятся в зоне риска и привыкнуть к таким обстоятельствам не могу.

Синоптики советуют строго соблюдать рекомендации врачей, принимать рекомендованные лекарства и использовать методы профилактики - соблюдение режима труда и отдыха, успокаивающие растительные препараты.